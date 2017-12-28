بوتين يصف انفجار سان بطرسبورغ بالعمل الإرهابي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفجار، الذي وقع يوم الأربعاء في أحد المتاجر بمدينة سان بطرسبورغ، بالعمل الإرهابي.

© REUTERS/ ANTON VAGANOV نائبة محافظ بطرسبورغ: حصيلة انفجار أمس 13 شخصا

موسكو-سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه الضباط المشاركين في العملية العسكرية الروسية في سوريا: "تعلمون أن ما حصل يوم أمس في سان بطرسبورغ هو عمل إرهابي".

يذكر بأن انفجارا وقع في مدينة سان بطرسبورغ، يوم أمس الأربعاء، في أحد المتاجر، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.

وأشارت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة سان بطرسبورغ، في تغريدة لها أن من بين المصابين خمسة أشخاص في حالة صحية متوسطة الخطورة.

وكتبت ميتيانينا تغريدتها: "إجمالي عدد الإصابات جراء الانفجار في متجر "بيريكريوستك" في شارع كاندراتيفسكي وصل إلى 13 شخصا، 5 منهم رفضوا دخول المستشفى،

ليبقى 5 أشخاص في المستشفى ووضعهم متوسط الخطورة، و3 آخرين في حالة صحية لا بأس بها إلى حد ما".