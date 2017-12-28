بوتين يصف انفجار سان بطرسبورغ بالعمل الإرهابي

يذكر بأن انفجارا وقع في مدينة سان بطرسبورغ، يوم أمس الأربعاء، في أحد المتاجر، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.
وأشارت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة سان بطرسبورغ، في تغريدة لها أن من بين المصابين خمسة أشخاص في حالة صحية متوسطة الخطورة.
وكتبت ميتيانينا تغريدتها: "إجمالي عدد الإصابات جراء الانفجار في متجر "بيريكريوستك" في شارع كاندراتيفسكي وصل إلى 13 شخصا، 5 منهم رفضوا دخول المستشفى،
ليبقى 5 أشخاص في المستشفى ووضعهم متوسط الخطورة، و3 آخرين في حالة صحية لا بأس بها إلى حد ما".
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