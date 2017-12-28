الرئيس الروسي: طرطوس وحميميم هما قلعتان مهمتان لحماية مصالحنا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين في سوريا، تشكلان عاملا مهما لحماية المصالح الروسية.

© Sputnik. Grigory Sysoev بوتين: روسيا قدمت إسهاما حاسما في هزيمة الإرهابيين في سوريا

موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه الضباط المشاركين في العملية الروسية في سوريا، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول: "تبقى على الأراضي السورية للعمل بشكل دائم، نقطتان روسيتان للتمركز، إنهما مدرج طيران حميميم وفي ميناء طرطوس. هذا عامل مهم لحماية مصالحنا القومية، وتوفير أمن روسيا في إحدى الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية".

ولفت الرئيس الروسي إلى حقيقة أنه كان ينتشر في سوريا جيش كامل من الإرهابيين، منظم تنظيما جيدا ومسلحا، يهدد بشكل مباشر روسيا والعالم أجمع، مؤكدا أن انتصار الجيش الروسي سيبقى دائما في الذاكرة، وأن أسر الجنود القتلى سيحصلون دائما على دعم الدولة ومساعدتها.