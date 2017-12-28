الكرملين: تفجير سان بطرسبورغ ليس تقصيرا أمنيا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، إن الكرملين لا يعتبر تفجير سان بطرسبورغ تقصيرا من قبل الهيئات الأمنية.

© Sputnik. Alexander Galperin بوتين يصف انفجار سان بطرسبورغ بالعمل الإرهابي

موسكو- سبوتنيك. وأوضح بيسكوف: "لا نعتبره تقصيرا. وعندما يتم الكشف عن التفاصيل، يجري تحليلها وتقديم تقرير إلى رئيس الدولة. واستنادا إلى هذه التقارير، يخلص رئيس الدولة إلى استنتاجه".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "بوتين على تواصل دائم مع الهيئات الأمنية في مسألة التحقيق بتفجير بطرسبورغ"، متابعا: "بكل الأحوال محاربة الإرهاب مستمرة. والرئيس على تواصل مع الهيئات الأمنية المعنية".

وكان انفجار قد وقع، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، في أحد المتاجر، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.