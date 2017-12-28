بيسكوف: الأوكرانيون المحكومون في روسيا ليسوا أسرى

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المحكومين الأوكرانيين في روسيا، ومن يقضون عقوبتهم بالسجن، لا يعتبرون أسرى، مشيرا إلى أن القرار النهائي فيما يتعلق بشأنهم يتخذ على أعلى المستويات.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الكرملين: موسكو وواشنطن لم تتعاونا بشكل وثيق في سوريا لكن قنوات تبادل المعلومات قائمة

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة هؤلاء المحكومين في عملية تبادل الأسرى: "بالتأكيد لا يمكن اعتبارهم أسرى أو شخصيات محتجزة. إنهم محكومون في روسيا حسب التشريعات الروسية. لكن على أية حال، بالطبع مثل هذه المسائل، تقرر على أعلى المستويات، وكل شيء يعتمد على تلك القرارات التي يتخذها رئيس الدولة".

وجرت في أوكرانيا، يوم أمس الأربعاء، عملية لتبادل الأسرى بين كييف وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ومن ثم انضمت إليهما جمهورية دونيتسك الشعبية. ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد سلمت لوغانسك لكييف 16 شخصا واستلمت 73 شخصا، ورفض شخصان العودة إلى لوغانسك. أما "دونيتسك الشعبية" فقد سلمت لكييف 58 شخصا واستلمت 165 شخصا، وبالتالي، سلمت دونيتسك ولوغانسك بشكل إجمالي 74 شخصا، تم الإعلان عنهم في وقت سابق، في حين سلمت كييف 238 شخصاً، على الرغم من أنه في البداية تم الإبلاغ عن 306 أشخاص.