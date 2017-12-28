بوغدانوف والسفير الإيراني يبحثان التعاون في إطار التحضير لمؤتمر سوتشي حول سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث مع السفير الإيراني لدى روسيا الاتحادية مهدي سنائي، التعاون بين البلدين في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب انعقاده في سوتشي، يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير المقبل.

© AFP 2017/ Bulent Kilic قائد كردي: روسيا وعدت بمشاركة 155 ممثلا كرديا في مؤتمر سوتشي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "خلال الحديث، جرى تبادل للآراء حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا واليمن".وذكر البيان أن الطرفين ركزا على مسائل التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في إطار نتائج جولة محادثات أستانا الثامنة، وفي إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.وكانت الدول الضامنة [روسيا وتركيا وإيران] قد أعلنت في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات حول سوريا في أستانا، عن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري في 29-30 كانون الثاني/يناير. وسيعقد اجتماع تحضيري خاص في الفترة من 19 إلى 20 كانون الثاني / يناير.ويذكر أنه تمت دعوة ممثلي جميع الجماعات العرقية والطائفية في سوريا، والسلطات، والمعارضة الداخلية والخارجية، للمشاركة في هذا المؤتمر، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، كمراقبين.