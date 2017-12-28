هكذا تكون خدمات "الماسنجر" في روسيا أكثر انضباطا مع بداية 2018

يدخل قانون تنظيم عمل برامج "الماسنجر" للتراسل الفوري، في روسيا، قيد التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم.

© AP Photo/ Tatan Syuflana 14 ألف دولار غرامة على "تلغرام" لرفضه فك تشفيرة مراسلات إرهابيي بطرسبورغ

موسكو — سبوتنيك . ويلزم هذا القانون الشركات المقدمة لخدمات "الماسنجر" بالتعريف بالمستخدمين عن طريق رقم الهاتف ويترتب في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، الحرمان من خدمة التراسل.

ووفقا لنص القانون، يجري تحديد هوية المستخدمين باستخدام رقم الهاتف بناء على اتفاقات تحديد الهوية المبرمة بين الشركات المقدمة لخدمات الماسنجر مع الشركات المشغلة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يشير إلى تعريف "الماسنجر" بأنه "خدمة لتبادل الرسائل الفورية في الإنترنت".

كما ينظم القانون شروط عمل مثل هذه الخدمات، وعلى وجه الخصوص، لا يمكن إرسال البيانات حول رقم هاتف المستخدم إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة صريحة من المستخدم.

وكان مجلس الدوما الروسي، قد اعتمد هذا القانون بالقراءة الثالثة والنهائية في تموز/ يوليو الماضي، شريطة أن يدخل قيد التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير عام 2018.