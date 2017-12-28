زاخاروفا: موسكو قلقة من ظهور سلاح جديد لدى الإرهابيين في سوريا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو قلقة من ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين في سوريا.

موسكو — سبوتنيك . وقالت الناطقة في مؤتمر صحفي: "يقلقنا ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين… والسؤال من أين لهم هذه الأسلحة؟"، معيدا للأذهان أنه منذ عدة أيام أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري من منظومة جوية محمولة.

وأضافت "بهذا الشكل، فإن الحقائق تشير إلى أن دعم التشكيلات المسلحة لم يتوقف". يشار إلى أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري سقطت أثناء تنفيذها طلعات جوية على تجمعات إرهابيي "جبهة النصرة" بريف حماة الشمالي نتيجة لإصابتها من قبل الإرهابيين وأدت إلى مقتل الطيار.

وتخوض وحدات من الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المرتبطة به على محور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي تمكنت عبرها من استعادة السيطرة على تل الأسود والكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وف سياق آخر أشارت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي قبل قليل، إلى أن القرار الياباني بشأن نشر منظومات الدفاع الجوية الأمريكية ينعكس سلبيا على مفاوضات معاهدة السلام بين موسكو وطوكيو.

وقالت: "قرار الحكومة اليابانية مؤخرا حول نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية… يدعو بالطبع للأسف العميق، والقلق الشديد".

وأضافت: "… عدا ذلك، مثل هذه التصرفات من طوكيو، تعارض مباشرة مهمة بناء الثقة والمجال السياسي العسكري بين روسيا واليابان، وللأسف، ستؤثر سلبا على الأجواء العامة للعلاقات الثنائية بما في ذلك، المفاوضات حول مسألة معاهدة السلام".

وفي سياق آخر لفتت زاخاروفا إلى أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة بخروجها من عدد من الاتفاقيات بشأن تسهيل الطيران في إطار اتفاقية السماء المفتوحة.