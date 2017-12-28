الخارجية الروسية: تصريحات تركيا بأن الرئيس الأسد "إرهابي" ليس لها أي قاعدة قانونية

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات تركيا حول الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي" ليس لها أي قاعدة قانونية.

© REUTERS/ UMIT BEKTAS الخارجية السورية: أردوغان حول تركيا لسجن وكم أفواه كل من يعارض سياساته التدميرية

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد وصف يوم أمس الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي"، وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس: "الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة".

وأضاف: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟". من جهتها سارعت الحكومة السورية إلى الرد على ما قاله الرئيس أردوغان عن الرئيس السوري الأسد.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أردوغان يستمر بتضليل الرأي العام في قناعاته المعتادة في محالة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري.

وأشار المصدر إلى أنه "مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام التركي في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سوريا".