روسيا تسلم السفير الأمريكي وثيقة حول عدم التدخل المتبادل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد بشكل مماثل على العقوبات الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على روسيا.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation موسكو: لا يمكن تسمية التعاون بين روسيا وأمريكا حول سوريا بالـ "بناء"

موسكو — سبوتنيك . وقالت "تعرفون موقفنا التقليدي. نحن مضطرون للرد بالمثل على كل ما يقرره شركاؤنا من عدوانية بحق روسيا الاتحادية".

وقالت زاخاروفا اليوم الخميس، إن روسيا سلمت السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان وثيقة تنص على عدم تدخل موسكو وواشنطن في شؤون بعضهما البعض.

وبحسب المتحدثة، فقد تم تسليم وثيقة بشأن "مساعي واشنطن الأخيرة والمتكررة للتأثير على الأحداث في روسيا لصالحها" يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر للسفير الأمريكي لدى روسيا".

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "تم التأكيد فيها مجددا على الاستعداد لتبادل الرسائل وغيرها من أشكال الضمانات حول عدم التدخل المتبادل في العمليات الانتخابية وغيرها من العمليات السياسية الداخلية".