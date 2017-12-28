روسيا تفرض قيودا جوابية على الولايات المتحدة في إطار اتفاقية السماء المفتوحة

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تعتبر اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاقية السماء المفتوحة عارية من الصحة، مشيرة إلى أن الجانب الروسي يضطر لفرض قيود جوابية اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير.

موسكو — سبوتنيك. قالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "واشنطن اتهمت روسيا دون أساس في انتهاك اتفاقية السماء المفتوحة وقامت بخطوات أحادية الجانب لخلق أكبر قدر من العرقلات الممكنة لمهام "السماء المفتوحة" الروسية التي تجري فوق الأراضي الأمريكية".

© Sputnik. Evgeny Biyatov زاخاروفا: موسكو قلقة من ظهور سلاح جديد لدى الإرهابيين في سوريا

وأضافت المتحدثة "في هذا الصدد، انطلاقا من مبدأ التعامل بالمثل، تضطر روسيا للقيام بخطوات أحادية الجانب تتسم بطابع الإجراءات القانونية".

وأكدت زاخاروفا، أن الحديث يدور عن أن "الجانب الروسي أعلن في اللجنة الاستشارية للسماء المفتوحة أنه يعتزم تعليق المبيت الليلي في ثلاثة مطارات خلال عمليات التحليق بمشاركة أمريكا".

ويشار إلى أن معاهدة السماء المفتوحة وُقعت في يوم 24 آذار/ مارس عام 1992 وأصبحت واحدة من دعائم تمتين الثقة في أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء "الحرب الباردة". وقد صادقت روسيا على المعاهدة في أيار/ مايو 2001. ويجوز للطرفين في المعاهدة التحليق حول أراضي الطرف الآخر لمراقبة الأنشطة العسكرية.

وتضم المعاهدة معظم دول حلف الناتو وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وجورجيا والبوسنة والهرسك والسويد وفنلندا. وتقام رحلات المراقبة الجوية بين روسيا ودول حلف الناتو على أساس متبادل.