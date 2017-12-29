روسيا تكشف بالأرقام تجهيز قواتها الجوية والبحرية بالأسلحة الحديثة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تجهيز القوات الجوية الفضائية الروسية بالأسلحة الحديثة بلغ 73 بالمئة، والبحرية 53 بالمئة، في 2017، وفقا لصحيفة "كراسنيا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

© RIA Novosti. Vladimir Viatkin الأركان الروسية: جربنا جميع نماذج الأسلحة الحديثة عمليا في سوريا

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، المنشور الرسمي لوزارة الدفاع، أشارت فيه إلى أن تجهيز القوات الجوية الفضائية بالأسلحة الحديثة بلغ 73 بالمئة، والبحرية 53 بالمئة، في 2017.

هذا وقد بدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة.

وقررت روسيا في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل [ نحو317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي] حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أكد في وقت سابق، أن مهمة إعادة تجهيز القوات المسلحة ستنفذ بشكل حازم.