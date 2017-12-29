بوتين يوقع مرسوما حول تبسيط التعاملات بالنقد الأجنبي

© REUTERS/ Maxim Shemetov نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة بـ15-17% في 2017

سبوتنيك . ويهدف القانون إلى التخلص من القيود وزيادة التسهيلات في التعاملات النقدية للمصارف المرخصة والأفراد المقيمين في روسيا عند إجراء المعاملات باستخدام الحسابات المفتوحة مع البنوك خارج روسيا وتوسيع قائمة التسهيلات لتحويل الأموال إلى حسابات الأفراد المقيمين التي فتحت من قبل البنوك خارج روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم على ضرورة إخطار السلطات الضريبية بالحسابات التي تفتح لدى المصارف خارج البلاد، فضلا عن تقديم تقارير دورية إلى السلطات المذكورة بشأن تدفق الأموال على الحسابات الأجنبية لهؤلاء الأفراد، إذا تجاوزت إقامتهم في الخارج 183 يوما، بغض النظر عن عدد مرات الدخول إلى روسيا في هذا العام الواحد.