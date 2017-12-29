انطلاقة أولى لـ"ساتان 2"

وقالت صحيفة "إم كا" (موسكوفسكي كومسوموليتس) في عددها الصادر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 إن تجربة "رمي" الصاروخ أجريت في قاعدة "بليسيتسك" (قاعدة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية)، وإن الصاروخ قطع عشرات الكيلومترات محلقا في الجو وسقط على ساحة التجارب.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي قوله إن بدء التجارب يدل على أن العمل في صنع الصاروخ يجري وفقا للخطة، مرجحا أن يدخل صاروخ "سارمات" الخدمة قبل عام 2020.

وسيحل "سارمات" محل صاروخ "فويفودا" (أو "ساتان" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) الذي دخل الخدمة في القرن الماضي ولا يزال يعتبر أقوى صاروخ حربي في العالم.

وينظر الخبراء إلى صاروخ "سارمات" على أنه صاروخ مميز وفريد لكونه زُوِّد بوسائل متقدمة لاختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.

ويقارب مدى "ساتان 2" 12 ألف كيلومتر، ويمكنه أن يصل إلى أهدافه عبر القطب الشمالي والقطب الجنوبي حيث لا توجد وسائط الدفاع الجوي.