لافروف يمزح بشأن "التدخل الروسي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تدخل روسيا في انتخابات بلدان أخرى، مازحا، إن موسكو اضطرت "لتعمل بجد" العام المنصرم للتأثير على الشؤون الداخلية للعديد من الدول الأجنبية.

© Sputnik. Vladimir Sergeev روسيا تسلم السفير الأمريكي وثيقة حول عدم التدخل المتبادل

سبوتنيك. وعدد لافروف الدول التي يدعي بعض السياسيين الغربيين تدخل روسيا في شؤونها الداخلية. ووفقا لأقوالهم فإن روسيا تدخلت في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا. ورد لافروف عليهم قائلا مستهزءا: "إنكم لم تعددوا كل ما فعلناه هذا العام، فهناك السويد والدنمارك والجبل الأسود ومقدونيا والنمسا…اضطررنا للعمل بجد…وبسبب كل ذلك لم نتمكن من تنفيذ أمور لا تقل أهمية. مثل، تعزيز العلاقات الثقافية مع اليابان…فإننا لم نتمكن حتى الآن من إزالة الإمبراطور الياباني. فعلنا كل شيء ليحصل ذلك في أقرب وقت ممكن، لكنه طلب إمهاله عامين".

وكانت روسيا قد نفت مرارا الاتهامات حول تأثيرها على الانتخابات في مختلف البلدان. ووصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".