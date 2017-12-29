وزارة الطوارئ الروسية تتعاون مع أكثر من 60 بلدا في العالم

أكد وزير الطوارئ الروسية، فلاديمير بوتشكوف، أن الوزارة تتعاون مع أكثر من 60 بلدا في العالم، بما فيها الدول الأوروبية وبلدان منظمة شنغهاي للتعاون، في مجال الوقاية والتحذير وإزالة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتشكوف: "نحن اليوم نتعاون بنشاط مع أكثر من 60 دولة في العالم، وهذا ينطبق على جميع البلدان التي تعمل ضمن إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والهند وباكستان تعملان بالفعل بنشاط كبير مع الطوارئ الروسية في مجال الوقاية وإزالة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ".

© AP Photo/ Jeff Chiu الطوارئ الروسية تعرض على أمريكا المساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

وأضاف قبل ثلاثة أسابيع زارنا وفد كبير من الهند برئاسة وزير الداخلية. ونحن نتعاون بنشاط كبير مع جميع بلدان دول" أبيك". كما تتعاون روسيا بنشاط مع الدول الأوروبية ".

وذكر وزير الطوارئ الروسي، أنه قبل شهر مضى جاء وفد كبير من إيطاليا برئاسة رئيس دائرة الحماية المدنية لمناقشة قضايا تنسيق النشاطات لحماية المناطق السكنية والبنى التحتية الاجتماعية ضد حرائق الغابات، بالإضافة إلى: "عدد من المجالات الواعدة الهامة للتعاون بما في ذلك الرصد الفضائي، وتدريب الأخصائيين، والتفاعل في مجال خدمات الإطفاء والإنقاذ، فنحن نعمل بنشاط مع عدد من الدول الأجنبية الأخرى".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ يوم الأربعاء الماضي، الموظفين وقدامى العاملين في وزارة حالات الطوارئ الروسية بعيدهم المهني، مشيدا بدورهم في تنفيذ العمليات الإنسانية الدولية، بما في ذلك في سوريا.

هذا ومنذ عام 1996 تحتفل روسيا سنويا، في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بـ"يوم رجل الإنقاذ الروسي" وهو يعتبر العيد المهني للعاملين في وزارة الطوارئ الروسية.

يذكر أنه جرى تأسيس وزارة الطوارئ الروسية، بقرار اتخذ في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1990 من قبل مجلس وزراء روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية (حينها).