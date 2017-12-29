كيف يحتفل بوتين بالسنة الجديدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بالعام الجديد كالعادة مع أقاربه وأصدقائه المقربين.

سبوتنيك. قال بيسكوف: "عادة، إنه يحتفل في المنزل مع أقاربه وأصدقائه. إن العيد بالنسبة له عيد عائلي، باستثناء عندما يكون الأمر متعلقا بالعمل. سيحتفل كما جرت العادة كل عام".