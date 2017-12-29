لافروف يكشف أسرار حفاظه على بشرته السمراء

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة أجراها مع قناة "ان تي في" الروسية كيف يحافظ على اللون الأسمر لبشرته لأكثر من 45 عاما .

© Sputnik. Eduard Pesov لافروف: التدخين يضر بالصحة

سبوتنيك . وقال لافروف: "في السبعينيات من القرن الماضي عملت مدة أربع سنوات في سريلانكا، واكتسبت بشرتي اللون الأسمر، ومنذ ذلك الوقت أحاول المحافظة عليه قدر الإمكان".

وأشار إلى أنه يستغل أي فرصة للسفر ليس فقط إلى سريلانكا، وإنما أيضا إلى دول أخرى للتمتع بأشعة الشمس والمحافظة على لون بشرته".

وأضاف الوزير: "حتى عندما أسافر إلى النمسا في فصل الشتاء، للاستجمام وممارسة رياضة التزلج أخصص وقتا للتعرض لأشعة الشمس".

وأوضح الوزير أنه يرغب في السفر إلى سوتشي هذه السنة لممارسة رياضته المفضلة في التزلج على الثلج.