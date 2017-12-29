الإعلان عن موعد إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم أس-08"

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس -08" لأول مرة، وفقا للخطة المقتصرة نحو محطة الفضاء الدولية في يوم 11 شباط/فبراير عام 2018.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "يخطط لتنفيذ الإطلاق من مطار بايكونور الفضائي: في 11 شباط/فبراير — إطلاق سفينة الشحن "بروغرس إم إس-08".

يذكر أنه بعد ذلك، سيتم إطلاق سفينة مأهولة "سويوز- إم إس-08" في 15 آذار/مارس 2018.

وكان مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي أعلن، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن تأجيل إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم اس-07" نحو محطة الفضاء الدولية من 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 2017، إلى الموعد الاحتياطي — 14 تشرين الأول/أكتوبر، عندما كانت الظروف الباليستية لا تسمح بإطلاق سفينة الشحن الفضائية وفقا لخطة التحليق جديدة [لفتين من التحليق]، وكانت سفينة الشحن "بروغرس إم إس-07" قد قضت 48 ساعة فثي طريقها إلى محطة الفضاء الدولية.

الجدير بالذكر بأن الطريق الأسرع حتى الآن للوصول إلى محطة الفضاء الدولية هو التحليق وفقا لخطة أربع دورات من التحليق، وكانت نفذت هذه الخطة لأول مرة في عام 2012 مع إطلاق سفينة الشحن "بروغرس"، في عام 2012، والسفينة المأهولة "سويوز — تي إم أي — 08" في 29 آذار/مارس عام 2013، ووفقا للخطة التقليدية يستغرق التحليق حوالي 50 ساعة.

وكان قائد التحليقات للقطاع الروسي في محطة الفضاء الدولية ، فلاديمير سولوفيوف، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم إطلاق سفينة الشحن "بروغرس إم إس —08 " لأول مرة بموجب الخطوة المقتصرة الجديدة، أي خلال دورتين من التحليق، خلافا عن 4 دورات تحليق كما كان عليه الأمر سابقا.