قديروف يرسل 15 طنا من وجبات أعياد رأس السنة إلى أفراد الشرطة العسكرية الروسية في سوريا

كشف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أنه أرسل 15 طنا من وجبات رأس السنة إلى الشرطة العسكرية الروسية في سوريا.

موسكو- سبوتنيك . وأعلن قديروف في حسابه على موقع تويتر: "تلقى العناصر في الشرطة العسكرية المتواجدين بسوريا هدايا قيمة قبيل قدوم رأس السنة الجديدة"

وقد تم تدريب أفراد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية من جمهورية الشيشان، في مركز تدريب القوات الخاصة في مدينة غوديرميس الشيشانية من قبل مدربين عسكريين، من قدامى المحاربين في وحدات النخبة "ألفا" و"فيمبل" والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية الروسية.