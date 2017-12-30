جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل المشتبه به في هجوم سان بطرسبرغ ويبدأ استجوابه

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال المشتبه به في تنفيذ هجوم إرهابي على متجر بمدينة سان بطرسبرغ الأربعاء الماضي، فيما بدأت لجنة تحقيق في استجوابه.

© Sputnik. Alexander Galperin "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير سان بطرسبورغ بروسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال الجهاز، في بيان، إنه تم "التعرف على واعتقال المنفذ والمخطط المباشر لهجوم بعبوة ناسفة جرى يوم 27 كانون الأول/ديسمبر على طابق تجاري بمحل بيريكريستوك بسان بطرسبرغ".

وتم تسليم المشتبه به، بحسب البيان، إلى لجنة التحقيق الروسية التي أعلنت الناطقة باسمها، سفيتلانا بيترينكو، إنها "بدأت استجوابه" و"تنوي المطالبة بالقبض عليه" بحسب تصريحها.

وكان الهجوم، الذي تزامن مع احتفالات العام الجديد، قد أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقضت محكمة في سان بطرسبرغ الروسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بإلقاء القبض على أحد المحتجزين من قبل جهاز الأمن الفدرالي من أنصار "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) يفغيني يفيموف، لتحضيره متفجرات لتفجير "الكاتدرائية القازانية" في سان بطرسبرغ.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن في ذات اليوم أنه تمكن من إيقاف نشاط مؤيدين لـ"داعش" في سان بطرسبرغ، حيث كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في 16 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توجه بالشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والاستخبارات المركزية الأميركية، على معلومات أسهمت في إحباط الهجمات بالمدينة.

وتسعى روسيا لتعزيز إجراءاتها الأمنية قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تنطلق في حزيران/يونيو 2018.