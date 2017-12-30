مجهول أطلق النار بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو

صرحت دائرة الصحافة التابعة لوزارة الداخلية الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن مجهول فتح النار في شارع "نيكولسكايا" والذي يبعد 300 مترا عن الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وقال الضابط المناوب في الدائرة "حوالي الساعة 22:32 (في توقيت موسكو) تم الإبلاغ عن مشاجرة في شارع "نيكولسكايا". ووفقا للبيانات الأولية، فقد حصل شجار بين المواطنين مما أدى إلى إطلاق النار من جهة مجهولة، حيث أصيب شخصان، وهرب الفاعل من مكان الحادث".

وتعمل مجموعة التحقيقات في مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المشفى، وجاري البحث عن المشتبه به في إطلاق النار.

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك" أن بالقرب من مكان الحادثة يوجد حانة، ومن الممكن أن الصراع بدأ بين الأشخاص وهم في حالة من الثمالة، حيث يتم التحقق من هذه المعلومات.