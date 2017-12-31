لافروف لم يطلب من أمريكا عدم إطلاق اسم معارض على شارع بجانب السفارة الروسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول، أنه لم يطلب من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ريكس تيلرسون، التخلي عن إعادة تسمية جزء من الشارع حيث تقع السفارة الروسية في واشنطن، باسم المعارض الروسي المغتال بوريس نيمتسوف.

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في برنامج " بيلوراما الدولية" على القناة التلفزيونية "ذن تي في"، تعليقا على تقارير عدد من وسائل الإعلام بهذا الخصوص: "عموما هذا الموضوع لم ابحثه مع أي شخص أبدا".

هذا وقد وافقت اللجنة المختصة في مجلس مدينة واشنطن، في وقت سابق، بالإجماع على مشروع قانون لإعادة تسمية جزء من الشارع أمام السفارة الروسية بإسم نيمتسوف. في البداية، كان قد قدم اقتراح في 2016 من قبل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية فلوريدا مارك روبيو، بإطلاق اسمه على أحد شوارع واشنطن.

وإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة، فإن السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة ستحصل على عنوان "بوريس- نيمتسوف — بلازا، منزل رقم 1".