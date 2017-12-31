لجنة التحقيق الروسية تصنف تفجير سان بطرسبرغ كحادث إرهابي

صنفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، التفجير الذي استهدف أحد المحال بمدينة سان بطرسبرغ كحادث إرهابي، متهمة الشخص المعتقل للاشتباه به في تنفيذه للتفجير بارتكاب هجوم إرهابي.

© Sputnik. Alexander Galperin "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير سان بطرسبورغ بروسيا

موسكو — سبوتنيك . وقالت الناطقة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، في تصريح، " وجه المدعون بالمديرية الرئيسية للجنة التحقيق في سان بطرسبرغ إلى المشتبه به تهم ارتكاب عمل إرهابي في أحد المحال بالمدينة".

وأضافت، "تم الآن تقديم طلب رسمي لوضعه رهن الاحتجاز، والأدلة التي شملت الحمض النووي، أكدت أن ذلك الشخص قام بتصنيع عبوة ناسفة".

وتابعت أنه "خلال الاستجواب، قدم المشتبه به شهادته التي أكدت أنه ارتكب الجريمة، وأن دافعه كان كراهيته لمنظمي دورات التدريب النفسي التي كان يحضرها في وقت سابق".

وأشارت بيترينكو إلى أن المشتبه به سوف يخضع لتقييم نفسي من جانب المحققين لقياس قواه العقلية.