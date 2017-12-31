بوتين يوقع قانون يشدد العقوبة على "إرهاب عبر الهاتف" إلى 10 سنوات بالسجن

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قانونا يشدد عقوبة "الإرهاب عبر الهاتف" ليزيد مدة الحبس بها إلى 10 سنوات.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على بوابة المعلومات الروسية الرسمية "تعديلات متطابقة للمواد 205 و 207 من قانون الجنايات الروسي، والمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية".

وبحسب الوثيقة، فإن تعمد تقديم بلاغ كاذب عن مخطط لتفجير، أو إشعال حريق، أو أية أنشطة أخرى تهدد حياة الأشخاص أو تحدث ضررا بالغا بالممتلكات يعاقب عليه بالسجن ما بين ثلاث لخمس سنوات.

أما في حالة ارتكاب تلك الأفعال "بغرض ضرب استقرار مؤسسات الدولة"، فتتراوح العقوبة ما بين ست وثمان سنوات، بحسب التعديلات.

وإذا أودى ذلك الفعل بحياة شخص أو إلى عواقب خطيرة، توقع عقوبة الحبس ما بين ثماني وعشر سنوات.

وتشمل أقسام البنية التحتية الاجتماعية كل من نظم الرعاية الصحية، التعليم، التعليم قبل المدرسي والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بالأنشطة الترفيهية، الخدمات والمرافق الرياضية، والمؤسسات التي توفر الخدمات المالية والقانونية والإئتمانية.

يذكر أن المادة 207 من القانون الجنائي كانت تنص- قبل تعديل القانون — على عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بحق كل من يدلي بتقرير كاذب عن عمل إرهابي.