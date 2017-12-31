محكمة روسية تقضي باحتجاز المشتبه به في تفجير بطرسبرغ لشهرين

قضت محكمة بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الأحد، بوضع المشتبه به في تفجير استهدف أحد المحال بالمدينة رهن الاعتقال.

© REUTERS/ ANTON VAGANOV الكرملين: تفجير سان بطرسبورغ ليس تقصيرا أمنيا

موسكو — سبوتنيك . وقال الجهاز الإعلامي المشترك لمحكمة مقاطعة كالينين ببطرسبرغ في بيان إن المحكمة "تقضي بوضع دميرتي لوكيانينكو رهن الاحتجاز لمدة شهرين حتى شباط/ فبراير 2018 "لاتهامه بارتكاب عمل إرهابي".

وجاء ذلك بعد تقديم لجنة التحقيق الروسية، التي بدأت استجواب المشتبه به أمس السبت، طلبا رسميا بوضعه رهن الاعتقال. وجاء ذلك بعد تقديم لجنة التحقيق الروسية، التي بدأت استجواب المشتبه به أمس السبت، طلبا رسميا بوضعه رهن الاعتقال.

وقالت اللجنة، بوقت سابق من اليوم الأحد، إنها صنفت التفجير كعمل إرهابي.

وقالت الناطقة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، في تصريح، "وجه المدعون بالمديرية الرئيسية للجنة التحقيق في سان بطرسبرغ للمشتبه به تهم ارتكاب عمل إرهابي في أحد المحال بالمدينة".

وتابعت أنه "خلال الاستجواب، قدم المشتبه به شهادته التي أكدت أنه ارتكب الجريمة، وأن دافعه كان كراهيته لمنظمي دورات التدريب النفسي التي كان يحضرها بوقت سابق".

وأشارت بيترينكو إلى أن المشتبه به سوف يخضع لتقييم نفسي من جانب المحققين لقياس قواه العقلية.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس السبت، عن اعتقال المشتبه به.

وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء الماضي، تفجيرا ضرب محلا تجاريا بالقرب من مركز المدينة، ثاني أكبر المدن الروسية وأشهرها بعد موسكو، وأسفر عن إصابة 13 شخصا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة TNT.