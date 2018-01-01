بوتين يقلص عدد القوات المسلحة الروسية

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا بخفض عدد القوات المسلحة الروسية إلى ما يقرب 300 شخصا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2018، وقد وقع بوتين المرسوم ذي الصلة.

سبوتنيك . ووفقا للوثيقة ، سيصل عدد القوات المسلحة الروسية الآن إلى 758 902 1 شخصا، بمن فيهم 628 013 1 من الأفراد العسكريين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم تم توقيعه في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق، ارتفع هذا العدد في مارس/آذار 2017، إلى 1903051 شخصا. وهكذا، يقلل المرسوم في عام 2018 من عدد القوات المسلحة الروسية إلى 293 شخصا.

وتتكون القوات المسلحة الروسية، من القوات البرية والبحرية وقوات الجو والفضاء. ويشكل الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي نحو 40 في المائة من الجيش الرئيسي. ويشمل الطهاة والسائقين وعلماء النفس والأطباء وغيرهم من المتخصصين.