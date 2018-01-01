روسيا تدخل نظاما جديدا للتفتيش عند الحدود اعتبارا من اليوم

اعتباراً من اليوم يسري في روسيا قواعد جديدة للتفتيش عند الحدود، وذلك تماشيا مع القرار رقم 454 الصادر عن مجلس الأمن الفدرالي الروسي في 7 آب/أغسطس الماضي.

موسكو- سبوتنيك .وينص القرار الذي نشر على موقع الأخبار القانونية الروسية، على إدخال قواعد جديدة لنظام التفتيش الحدودي في المناطق الحدودية التابعة لروسيا،

من أنهار وبحيرات ومواقع مائية، وفي الجزء الداخلي من المياه الإقليمية والبحار التابعة لروسيا.

كما يشمل القرار أيضا، قواعد الدخول والعبور، والإقامة المؤقتة وحركة الأشخاص ووسائل النقل، وقواعد الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها، والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية،

وقواعد للصيد والبحوث والاستكشاف وغيرها من الأنشطة في الجزء الروسي من مياه الأنهار الحدودية والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية، في المياه الداخلية وفي البحر الإقليمي التابع لروسيا، وغيرها من القواعد والتعديلات.

ومع ظهور القرار الجديد يصبح قرار مجلس الأمن الفدرالي الروسي رقم 515، الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012مع تعديلاته، فاقد الفعالية.