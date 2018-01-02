إغلاق محطة مترو في بطرسبورغ بسبب طرد مشبوه

أغلت السلطات الروسية محطة متروالأنفاق "كومندانتسكي بروسبيكت" في مدينة في بطرسبورغ بعد العثور على طرد مشبوه. حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

© AFP 2017/ Olga Maltseva إغلاق محطة مترو في سان بطرسبورغ بسبب الاشتباه بمواد مجهولة

وتم استدعاء الخبراء الذين باشروا في تفتيش وفحص الجسم المشبوه لتحديد ما إذا كان الجسم يمثل تهديدا.

وبحسب بيان صدر عن مؤسسة المترو، تمر القطارات حاليا عبر المحطة دون توقف.

وتعمل قوات الأمن في عاصمة روسيا الشمالية بطرسبورغ، على تشديد الإجراءات الأمنية في مترو الأنفاق بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاري في الـ3 من أبريل/نيسان الماضي، بتفجير عبوة ناسفة داخل عربة قطار، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 45 آخرين.