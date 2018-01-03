الدفاع الروسية: سقوط مروحية في سوريا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية في سوريا بسبب عطل فني.

© Sputnik. لافروف: روسيا لا تخطط لنقل قواتها على أساس دائم من قاعدة "حميميم" إلى مصر وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المروحية من طراز مي-24 وتحطمت في 31 ديسمبر/ كانون الأول خلال رحلتها إلى مطار حماة بسبب عطل فني.





وأشارت الوزارة إلى أن المروحية هبطت بشكل حاد قبل 15 كيلومترا من المطار، وعلى إثر ذلك لقي الطياران حتفهما، وأصيب مهندس المروحية.





ولفتت الوزارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ، على الفور، نقل المصاب إلى مطار حميميم لتقديم الرعاية الصحية المناسبة.







