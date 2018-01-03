روسيا تعتمد للمرة الأولى مبادئ سياسة الدولة في مجال السلامة من الحرائق

أعلن وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، أنه جرى اعتماد مبادئ سياسة الدولة في مجال السلامة من الحرائق وذلك لأول مرة في روسيا عبر تاريخ الحماية من الحرائق.

© Sputnik. Anton Denisov روسيا ترسل طائرة إطفاء لإخماد حرائق ضخمة في إسرائيل

موسكو — سبوتنيك . وقال بوشكوف، فى مؤتمر صحفي: "جرى في الأول من كانون الثاني/يناير، توقيع مرسوم الرئيس الروسي رقم 2" بشأن الموافقة على أطر السياسة العامة للدولة في مجال السلامة من الحرائق للفترة حتى عام 2030 ".

وأوضح بوشكوف، بأن هذه هي أهم وثيقة في التخطيط الاستراتيجي، والتي تنص على نظام كامل من التدابير الجديدة لضمان السلامة من الحرائق.

واختتم وزير الطوارئ الروسي: "جرى اعتماد وثيقة بهذا المستوى للمرة الأولى في تاريخ الحماية من الحرائق على مدى 367 عاما. وهذه خطوة قوية للأمام في بناء قدرات كل من وزارة الطوارئ الروسية ونظام الدولة الموحد في مجال الوقاية وإزالة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، هنأ في 27 كانون الأول/ديسمبر الموظفين وقدامى العاملين في وزارة حالات الطوارئ الروسية بعيدهم المهني، مشيدا بدورهم في تنفيذ العمليات الإنسانية الدولية، بما في ذلك في سوريا.

يذكر أنه جرى تأسيس وزارة الطوارئ الروسية، بقرار اتخذ في 27 كانون الأول/ديسمبر 1990 من قبل مجلس وزراء روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية (حينها).