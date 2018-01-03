هل ستؤسس روسيا فندقا سياحيا في الفضاء... وكم ستكلف التذكرة

أعلنت روسيا في نهاية عام 2017، عن خططها لتحويل محطة الفضاء الدولية إلى فندق فخم للسياح في الفضاء، وفي حال نجاح الفكرة، سيكون هذا المشروع واقعاً في عام 2022، بحسب موقع "راشان بيوند ذا هيد لاين".

© Sputnik. Said Tzarnaev روسيا والولايات المتحدة تتفقان على بناء محطة فضاء في مدار القمر

وأفاد موقع " راشان بيوند ذا هيد لاين "، أن المصنعون الروس للصواريخ البالستية والمركبات الفضائية ومكونات المحطة الفضائية وصاروخ "إنيرجيا"، اقترحوا بناء وحدة جديدة في محطة الفضاء الدولية خاصة لسياح الفضاء. ويجري الآن استعراض جدوى هذه الخطة

وسيتألف الفندق المخطط له والذي يزن 20 طناً من أربعة غرف للنوم يبلغ حجم كل منها حوالي مترين مكعبين وكل منها مزودة بفتحة بقطر 228 ملم. وسيكون هناك غرفتين للأمور الطبية والصحية، فضلاً عن صالة بنافذة كبيرة بطول 426 ملم.

وذكر الموقع أن كل تذكرة ستكلف حوالي 40 مليون دولار، مما يعطي للسائح الحق في قضاء أسبوع أو أسبوعين على متن المحطة الفضائية الدولية. ويمكن للسائح مقابل 20 مليون دولار إضافية أن يحظى بجولة فضائية في سفينة رائد الفضاء. وسيكون من الممكن أيضاً تمديد فترة البقاء على متن المحطة الفضائية الدولية لمدة تصل إلى شهر واحد.

وأشار الموقع إلى سبب أهمية بناء محطة فضائية سياحية بالنسبة لروسيا، حيث أن السياحة الفضائية تكتسب شعبية كوسيلة لكسب الدخل الذي يساعد في تعويض التكاليف الباهظة للبرنامج الفضائي. والسبب الرئيسي الآخر هو أن روسيا لا تستخدم سوى 30 بالمئة من قطاعها في المحطة الفضائية.

وبحسب الموقع، قررت وكالة الفضاء الروسية بناء قطاع جديد بدلاً من تعديل القطاعات القديمة. وتقدر تكلفة وحدة السياحة المقترحة بين 279-446 مليون دولار. وتقترح شركة "إنيرجيا" للمساعدة في تغطية التكاليف، أن تحجز 12 راكباً على الأقل يمكنهم دفع 4 مليون دولار وهذا سيسمح للشركة بالبدء في تطوير الوحدة السياحية.