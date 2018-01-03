روسيا ترد على دعوة أمريكا لعقد اجتماعات أممية خاصة باحتجاجات إيران

"وردا على ذلك، كتبت زاخاروفا على حسابها في فيسبوك تقول:" ليس هناك شك في أن الوفد الأمريكي لديه شيء ما يقوله للعالم، على سبيل المثال، يمكن لنيكي هايلي تبادل الخبرات الأمريكية حول قمع وتفريق أعمال الاحتجاج، وأن تشرح بالتفصيل كيف، مثلا، قمعت بلادها حركة احتلوا وول ستريت وكيف قامت باعتقالات جماعية للمشاركين فيها، أو كيف نفذت عملية تطهير"فيرغسون".
وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات. وقال الرئيس حسن روحاني إنها ناجمة عن مشاكل داخلية في البلد، فضلا عن التحريض من بلدان أخرى.
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