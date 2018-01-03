روسيا ترد على دعوة أمريكا لعقد اجتماعات أممية خاصة باحتجاجات إيران

سخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من دعوة أمريكا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان حول أحداث إيران، وذكرّت بعمليات قمع الاحتجاجات داخل أمريكا نفسها.

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية عن الوضع في إيران: نأمل ألا يتطور إلى سيناريوهات العنف والدم

وكانت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد أعلنت للصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدعو لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إيران "خلال الأيام القليلة القادمة".

"وردا على ذلك، كتبت زاخاروفا على حسابها في فيسبوك تقول:" ليس هناك شك في أن الوفد الأمريكي لديه شيء ما يقوله للعالم، على سبيل المثال، يمكن لنيكي هايلي تبادل الخبرات الأمريكية حول قمع وتفريق أعمال الاحتجاج، وأن تشرح بالتفصيل كيف، مثلا، قمعت بلادها حركة احتلوا وول ستريت وكيف قامت باعتقالات جماعية للمشاركين فيها، أو كيف نفذت عملية تطهير"فيرغسون".

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات. وقال الرئيس حسن روحاني إنها ناجمة عن مشاكل داخلية في البلد، فضلا عن التحريض من بلدان أخرى.