الدفاع الروسية تكشف سبب سقوط المروحية " مي-24" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن سقوط المروحية الروسية "مي-24" في سوريا كان بسبب عطل فني.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في البيان "في 31 كانون الأول/ ديسمبر، وأثناء قيامها برحلة إلى مطار حماة، وبسبب عطل فني، تحطمت مروحية روسية من طراز مي-24".

وذكرت الوزارة، أنه وخلال هبوط اضطراري على بعد 15 كم من المطار، قتل الطياران. وأصيب مهندس طيران المروحية بجراح وجرى نقله من قبل فريق البحث والإنقاذ على الفور إلى مطار حميميم، حيث جرى تقديم له الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة، أن المروحية لم تتعرض لأي إطلاق نار، ولم يكن أي عامل خارجي سببا في تحطمها.