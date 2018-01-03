بوتين يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، العلاقات الثنائية والقضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي .