استئناف العمل على صاروخ قابل لإعادة الاستخدام في روسيا

وقد تم تجميد العمل على تطوير الصاروخ الواعد الذي يقله ويهبط بشكل رأسي في عام 2012. وفي الوقت الحاضر، تم وضع جدول زمني لتطوير الصاروخ.

قال المصمم العام للمركز، فلاديمير ديغتيار: "تصميمنا صاروخ- حامل "كورونا" على عكس الأمريكي "فلاكون" في الواقع سفينة فضائية، قادرة على التحليق لمسافات بعيدة بين الكواكب وعلى متنها الطاقم".

ومن المتوقع أن المادة الهيكلية الرئيسية ل "كورونا" أن تكون ألياف الكربون. ويهدف الصاروخ لإطلاق المركبات الفضائية إلى مدارات دائرية أرضية منخفضة على ارتفاع يتراوح بين 200 و 500 كيلومتر.

وبالإضافة إلى ذلك، يخطط لاستخدام "كورونا" للإطلاق من المنصات البحرية، لأنه لا يحتاج إلى مدرج للهبوط، ويمكنه استخدام نفس المنصة للإقلاع والهبوط.