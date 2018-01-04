بوتين يوقع مرسوم باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وتم نشر هذه الوثيقة على موقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسي.

موسكو- سبوتنيك .وجاء في الوثيقة: "إجراء تعديل في المرسوم الرئاسي بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015.

"حول تدابير محددة لضمان الأمن القومي الروسي وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون… البند رقم واحد… بإضافة

كلمات "حركة النقل الجوية المنتظمة مع مدينة القاهرة، وأيضا إضافة على البند الثاني "باستثناء القاهرة".

بهذا التعديل في المرسوم الأساسي تستثنى الرحلات الجوية المنتظمة إلى مطار القاهرة من الحظر الشامل المفروض على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى مطارات مصر.

هذا وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا"، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة على متنها.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.