ريابكوف: طرح واشنطن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول إيران "مضر وغير بناء"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تعتبر فكرة واشنطن بعقد اجتماع طارئ في غضون يومين قادمين لبحث الوضع في إيران بأنها "مضرة" وغير بناءة، مضيفا أن روسيا لا ترى أي دور لمجلس الأمن الدولي في هذه المسألة.

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نرى أي دور لمجلس الأمن الدولي في هذه المسألة".

وجاء هذا التصريح لمسؤول روسي رفيع المستوى ردا على إعلان الولايات المتحدة خطط لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في غضون يومين مقبلين لبحث الموضع في إيران.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تعتبر مبادرة بأن "فكرة أمريكية مضرة وغير بناءة" مشيرا إلى أنه من الصعب التوقع الآن كيف سيتطور الوضع مع عقد هذا الاجتماع المحتمل.

من جهتها أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن أملها في عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إيران في غضون يومين مقبلين، بحسب ما أعلنته ممثلة الخارجية الأمريكية، هيزير نوريت.

وقالت نوريت في مقابلة، بحثتها قناة "فوكس نيوز" اليوم: "آمل أنه في غضون يومين مقبلين يعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وفيه ستتوجه الولايات المتحدة بنداء إلى دول أخرى لتقديم الدعم للشعب الإيراني".