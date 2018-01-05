موسكو ترحب باستعداد الكوريتين لاستئناف الحوار

قال مصدر في الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، إن موسكو ترحب باستعداد كوريا الشمالية والجنوبية لاستئناف الحوار.

© AFP 2017/ ED JONES كوريا الشمالية تقبل عرض سيئول للحوار

وأوضح المصدر لوكالة " سبوتنيك " أن موسكو تأمل أن يؤدي الحوار إلى اتفاقات تهدف للتسوية.

وأضاف "نرحب باستعداد الطرفين لاستئناف الحوار، ونأمل أن تثبت هذه النزعة باتفاقات محددة تهدف للتسوية السلمية للمشاكل القائمة بين الجنوب والشمال".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أمر، قبل أيام، بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في "المنطقة المنزوعة بالسلاح" عند الحدود بين البلدين.

وجاءت هذه التصريحات، بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب جونغ أون بداية السنة الجديدة، والذي أبدى فيها استعداده للتحدث مع سيئول.

وكانت سيول اقترحت على جارتها في الشمال بيونغ يانغ إجراء محادثات في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.