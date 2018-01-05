موسكو تحث "الأمن والتعاون في أوروبا" للتأثير على نهج لاتفيا بخصوص الصحفيين الروس

دعت وزارة الخارجية الروسية ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام هارلم ديزير، لاتخاذ تدابير في إطار صلاحياته من أجل أن تغير السلطات في لاتفيا نهجها بخصوص الصحفيين الروس.

© AFP 2017/ PHILIPPE DESMAZES لاتفيا تحتجز صحفي روسي بدون أسباب واضحة

موسكو — سبوتنيك . ونشرت وزارة الخارجية الروسية تعقيبا على "تويتر" ردا على ما كتبه ديزير، في شبكة التواصل الاجتماعي، بأنه يعرب عن قلقه إزاء طرد مراسلة "ف غ ت ار كا" أولغا كورلايفا، من لاتفيا.

وجاء في تعليق الخارجية: "نحن نأمل، أن تتمكنوا من اتخاذ إجراءات على الفور، في حدود تفويضكم، لتغيير هذا النهج، الذي تتبعه سلطات لاتفيا ضد الصحفيين الروس، وإن البيان لا يكفي، هناك حاجة قصوى للقيام بإجراءات ".

هذا وكانت قد ذكرت قناة تلفزيون "روسيا 24"، يوم أمس الخميس، أن السلطات اللاتفية قامت بترحيل مراسلة تلفزيون " ف غ ت ار كا" أولغا كورلايفا من البلاد، متهمة إياها بتهديد الأمن القومي.

كما أعلن زوج كورلايفا، الصحفي في قناة "تي في تسنتر"، أناتولي كورلايف، أن قوات الأمن اللاتفية احتجزوه في ريغا وينوون ترحيله. ووفقا للصحفي، أظهروا له وثائق، تشير إلى أنه يعتبر شخصا غير مرغوب فيه في لاتفيا منذ نيسان/ أبريل 2015.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، معقبة على الحادث، إن ترحيل الصحفيين الزوجين تم على أساس اتهامات سخيفة في "تهديد الأمن القومي ".

وأعلنت موسكو أيضا، أنها تتوقع من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استجابة وإجراءات محددة ردا على طرد الصحفيين الروس من لاتفيا.