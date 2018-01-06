أحد مؤسسي حركة "ناشي" الروسية يخرج من السباق الرئاسي ويستعد لانتخابات 2024

أعلن أحد مؤسسي حركة "ناشي"، بوريس ياكمينكو، اليوم السبت، انه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية هذا العام ويعتزم الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد ست سنوات.





وأكد ياكمينكو، أنه استطاع مع فريقه الصغير أن ينشر برنامج حملته الانتخابية ويصدر طلب الترشيح ولكن لم يتمكن من جمع واستكمال المعطيات من جانب مجموعة المبادرة لذلك تم اتخاذ قرار عدم تقديم تلك الوثائق إلى لجنة الانتخابات المركزية.





وأوضح مؤسس الحركة انه سيستخلص من هذه الحملة الخبرة الضرورية في ضوء الانتخابات الرئاسية عام 2024.





يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.