مناورات روسية مصرية مشتركة في 2018

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 6 يناير/كانون الثاني، أن قوات روسية ستجري مناورات مشتركة مع مصر خلال عام 2018.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv التبادل التجاري بين مصر وروسيا يرتفع في 2017 بنسبة 59 في المائة

موسكو — سبوتنيك . وقال رئيس إدارة التنظيم والتخطيط لأنشطة حفظ السلام في القوات المحمولة جوا الروسية وقوات الرد السريع الجماعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، العقيد أليكسي سغيبنيف، إن قوات "المجوقلة" (المنقولة جوا) الروسية ستجري مناورات مشتركة في مصر عام 2018.

وقال سغيبنيف، عبر أثير إذاعة "إخو موسكفي": "لقد دعينا، والمناورات ستجري على الأراضي المصرية".

يذكر أنه في 2017، تم تنظيم تدريبات تكتيكية مشتركة للقوات المجوقلة الروسية والمظليين المصريين، وأطلق عليها مناورات "الصداقة"، والتي أقيمت في إقليم كراسنودار الروسي.

وعقدت أول تدريبات دولية عسكرية مشتركة روسية مصرية من أجل مكافحة الإرهاب في عام 2016 بمدينة الإسكندرية المصرية.