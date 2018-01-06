"إيروفلوت" تواجه صعوبات في تخديم رحلاتها بمطار واشنطن بسبب الطقس

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم السبت، أن الشركة التي تقوم بخدمة رحلاتها في مطار واشنطن ترفض تخديم رحلات الناقل الجوي الروسي، بسبب التبعات التي أحدثها الطقس العاصف في العاصمة الأمريكية.