21 مليون سائح زاروا موسكو في 2017

كشفت ناتاليا سيرغونينا، نائب عمدة موسكو لشؤون السياسة الاقتصادية والممتلكات أن 21 مليون سائح زاروا العاصمة الروسية في عام 2017.

© AP Photo/ Willy Sanjuan سلمى حايك تدعم تنشيط السياحة في هذه الدولة العربية وأكدت سيرغونينا على أن هذا العدد من السياح جعل المدينة تكسب حوالي 600 مليار روبل (قرابة 10 مليارات دولار).





وقالت سيرغونينا بحسب الموقع الرسمي لبلدية العاصمة إن عائدات السياحة ستزداد في السنوات المقبلة.





وتشهد موسكو تشهد منذ عام 2016 مهرجانات احتفالية في شوارعها وساحاتها تحت تسمية "مواسم موسكو"، ويتم تحديد موضوع كل مهرجان وفقا لتوقيته في السنة: "رحلة في عيد الميلاد"، و"الخريف الذهبي"، و "ربيع موسكو".





وقدر سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو، عائدات العاصمة من الفعاليات الاحتفالية والمهرجانات التي جرت في ساحات وشوارع موسكو خلال فترة أعياد رأس السنة والميلاد بحوالي 60 مليار روبل.





وأكد سوبيانين أن الفعاليات التي تنفذ في العاصمة تجذب السائحين الذين تقاس أعدادهم بعشرات الملايين.





وأشار العمدة إلى أن حجم الحركة التجارية في المحلات التجارية والمطاعم في شوارع العاصمة نما بنسبة 20-30%.