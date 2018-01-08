الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم في ليلة 6 يناير

كما أشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية، قائلة "ليس هناك متضررين أو أضرار مادية في المنشآت العسكرية الروسية".
وذكرت الوزارة أن الهجوم على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا يظهر أن الإرهابيين لديهم التقنيات اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار القاذفة في أي بلد.
وجاء في بيان الوزارة "استخدام طائرات من دون طيار القاذفة من النوع المجنح في سوريا من قبل المسلحين يظهر أنه تم تسليمهم التقنيات لارتكاب الأعمال الإرهابية باستخدام طائرات بدون طيار في أي دولة".
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