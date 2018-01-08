الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم في ليلة 6 يناير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس في ليلة 6 يناير.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات باستهداف قاعدة حميميم في سوريا

موسكو- سبوتنيك وأوضحت الوزارة أنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابيين، باستخدام طائرات من دون طيار، على قاعدة حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس في ليلة 6 يناير.

كما أشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية، قائلة "ليس هناك متضررين أو أضرار مادية في المنشآت العسكرية الروسية".

وذكرت الوزارة أن الهجوم على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا يظهر أن الإرهابيين لديهم التقنيات اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار القاذفة في أي بلد.

وجاء في بيان الوزارة "استخدام طائرات من دون طيار القاذفة من النوع المجنح في سوريا من قبل المسلحين يظهر أنه تم تسليمهم التقنيات لارتكاب الأعمال الإرهابية باستخدام طائرات بدون طيار في أي دولة".