إشادة بخطوة سعودية

واعتبر السيناتور أليكسي بوشكوف أن المملكة العربية السعودية أقدمت على خطوة مهمة حين أصدرت تحذيرا للمعارضة المسلحة السورية بشأن وقف الدعم العسكري.

وجاء في تغريدة بوشكوف على حسابه الخاص في "تويتر": "حذرت الرياض المسلحين السوريين بشأن وقف الدعم العسكري. فقد خلصوا هناك إلى استنتاج أن الحرب ضد دمشق أمر رديء. إنه تحوُّل مهم".

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية السعودية دعت ممثلي المعارضة السورية في ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى التركيز على تحقيق التسوية السياسية في سوريا خلال مؤتمر سوتشي.

Эр-Риад предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу,что война пр.Дамаска — дело гиблое. Важный сдвиг — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2018

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