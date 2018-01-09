الجيش الروسي يقول لـ"ويندوز" وداعا

© Sputnik. Mikhail Alaeddin وزارة الدفاع الروسية ترصد خروقات نظام وقف القتال في سوريا

سبوتنيك. وتستعمل الإدارة العسكرية الروسية، في الوقت الحالي، نظام التشغيل "ويندوز" على أجهزة الكمبيوتر.

وكما أخبرت وزارة الدفاع صحيفة "إزفستيا"، فقد تم اتخاذ قرار بنقل جميع أجهزة الكمبيوتر التابعة للإدارة العسكرية إلى البرامج الروسية، اعتبارا من عام 2018، وسوف تتلقى وزارة الدفاع، قريبا، أول دفعة أنظمة "أسترا لينكس" لاختبارها في القوات العسكرية.

وبعد أن تغير وزارة الدفاع الروسية نظام التشغيل على أجهزة الكمبيوتر، تخطط الإدارة لوضع البرامج المحلية على الهواتف الذكية والحاسوب اللوحي.

وقال دميتري دونسكوي، نائب مدير الشركة: "إحدى السمات الرئيسية لـ "أسترا لينكس سبيشيال إديشون"، هو نظام فريد لحماية المعلومات، وتم تصميم واجهة المستخدم الرسومية. ويتوافق نظام التشغيل تماما مع أجهزة الكمبيوتر الحديثة من الإنتاج الروسي. وهو يعمل مع المعالجات المحلية ذات التقنية العالية مثل، "البروس"، و"بايكال- تي1" و"كومديف".

يذكر أن البنتاغون أعلن أيضا عن خطط للتحويل إلى نظام التشغيل "لينكس". وقد اتخذ القرار لاعتبارات أمنية. وجاء القرار بعد تصديع القراصنة لنظام السيطرة على الطائرات بدون طيار لسلاح الجو الأمريكي باستخدام ويندوز.