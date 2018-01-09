الكرملين عن الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس: ندرك أن الهجمات الإرهابية في المنطقة مستمرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، إن الكرملين يدرك أن الهجمات الإرهابية مازالت مستمرة في سوريا.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم في ليلة 6 يناير

موسكو- سبوتنيك. وأكد بيسكوف قدرة البعثة العسكرية الروسية والبنية التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس على التصدي لهذه الهجمات، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف القاعدتين في ليلة 6 يناير الجاري، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباطه.

وقال بيسكوف للصحفيين: "عند اتخاذ قرار سحب العسكريين الروس من سوريا، انطلقنا من أنه لم يعد هناك أساس لإجراء عمليات هجومية كبرى".

وأضاف: "مع ذلك، نحن ندرك، والرئيس أيضا، أن هجمات الإرهابيين لن تتوقف فورا بالطبع. سوف تستمر وفي هذه الحالة، البعثة العسكرية الباقية والبنية التحتية الباقية في نقاط التمركز بحميميم وطرطوس، تمتلك كل الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه المظاهر العرضية للهجمات الإرهابية".