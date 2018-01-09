الكرملين يدعو للامتناع عن أي خطوات تعيق الحوار المباشر بين الكوريتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني، أن روسيا ترحب بالحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

© REUTERS/ Lee Jin-man/Pool كوريا الجنوبية تبدأ محادثاتها مع نظيرتها الشمالية

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "هذا هو بالضبط نوع الحوار الذي قلنا إنه ضروري، وندعو للامتناع عن أي خطوات من شأنها إعاقة الحوار المباشر بين الكوريتين".

وأضاف: "بالطبع، نرحب بكم في الكوريتين". هذا هو الحوار الذي دأبت عليه قيادة روسيا الاتحادية باستمرار التحدث عنه". وقال: "إنه من الضرورى تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار وضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو خطوات أو تصريحات يمكن أن تمنع ذلك".

ويعقد مسؤولون كوريون شماليون ونظراؤهم من كوريا الجنوبية محادثاتهم، اليوم الثلاثاء، حول التوترات العسكرية ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.