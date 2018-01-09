الكرملين: مقرات حملة بوتين الانتخابية تبدأ العمل قريبا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مقرات حملة فلاديمير بوتين الانتخابية، والذي يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة كمرشح مستقل، ستبدأ العمل في المستقبل القريب.

© Sputnik. Evgeny Biyatov بوتين عن عائلته: لم نكن أغنياء لكن كان لدينا تلفاز

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "أعتقد، في المستقبل القريب".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، على أن تقرر بعدها وفي غضون عشرة أيام قبول الطلب أو رفضه.