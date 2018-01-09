وسائل إعلام تعلن وقوف "أحرار الشام" وراء الهجوم على حميميم

نقلت صحيفة روسية عن مصادر عسكرية أن جماعة "أحرار الشام" الإرهابية تقف وراء هجوم الطائرات من دون طيار على قاعدة حميميم في سوريا يوم 6 كانون الثاني/يناير.

© Sputnik. Nataliya Seliverstova الكرملين عن الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس: ندرك أن الهجمات الإرهابية في المنطقة مستمرة

وأوضحت صحيفة " كومرسانت " أن المسلحين حاولوا استخدام الطائرات من دون طيار للقضاء على وحدات إزالة الألغام التابعة للجيش السوري في حمص، ولكن تم حينها إسقاط الطائرات. كما أن فك شيفرة البيانات لدى الطائرات المعترضة يدل جزئيا على مشاركة "أحرار الشام" في الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس، عن هجوم الإسلاميين المتطرفين على المنشآت العسكرية الروسية. وقد استخدم المسلحون في الهجوم على القاعدة الجوية حميميم ومركز التوفير اللوجستي في طرطوس 13 طائرة من دون طيار مجهزة بمتفجرات. إلا أن أيا من الطائرات لم يصل الهدف.